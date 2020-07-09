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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ
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Шестерня гидромотора реверса / 101.03.00.603 "Ростсельмаш"
Артикул: 101.03.00.603
Код продукта: 100214739
Вес: 0.977 кг
Есть в наличии
4 905.18 ₽
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Нож (сегмент) / 181.01.01.404 "Ростсельмаш"
Артикул: 181.01.01.404
Код продукта: 100625665
Вес: 0.084 кг
Есть в наличии
70.96 ₽
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В карточку
Нож шарнирный / 60-0170-19-01-2 "Ростсельмаш"
Артикул: 60-0170-19-01-2
Код продукта: 101742820
Вес: 0.245 кг
Есть в наличии
515.55 ₽
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25%
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Пружина с пробкой компенсатора подвески / 3518050-12980А "Ростсельмаш"
Артикул: 3518050-12980А
Код продукта: 100092514
Вес: 1.056 кг
Есть в наличии
2 544.20 ₽
1 908.15 ₽
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Нож ротора / 181.31.07.260 "Ростсельмаш"
Артикул: 181.31.07.260
Код продукта: 103007626
Вес: 0.172 кг
Уточнить наличие
274.45 ₽
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Болт специальный бичей барабана М12x1,25 L=38 / 54-62388А "Ростсельмаш"
Артикул: 54-62388А
Код продукта: 100083416
Вес: 0.023 кг
Есть в наличии
13.18 ₽
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НОВОСТИ


Демонстрация возможностей комплекса электронных систем Ростсельмаш RSM DIGITAL DRIVE. Онлайн-трансляция

8 октября c 11:00-12:00 часов на базе ООО «Агрофирма «Октябрьская» состоится демонстрация возможностей комплекса интеллектуальных систем Ростсельмаш RSM Digital Drive с онлайн-показом в режиме реального времени.

Ведущие специалисты компании, а также приглашенные эксперты из Агробизнеса представят электронные сервисы Ростсельмаш, расскажут о сфере их применения, возможности и преимуществах интеграции в действующие схемы агроменеджмента сельхозпредприятий. Во время мероприятия у зрителей будет возможность задать интересующие вопросы.

В рамках демонстрационного показа у вас будет возможность увидеть, как в реальных условиях работает полный комплекс интеллектуальных систем Ростсельмаш, интегрированный с РСМ Агротроник:

-        система оптимизации логистики РСМ Роутер;

-        система идентификации транспортного средства РСМ Транспорт АйДи;

-        система идентификации адаптера РСМ Умная метка;

-        система картирования урожайности РСМ Карта урожайности;

-        система оптимизации скорости движения уборочной техники РСМ Адаптивный Круиз Контроль.

Разумеется, эксперты уделят внимание системам автоуправления РСМ Агротроник пилот 1.0 и РСМ Агротроник пилот 2.0.

Ростсельмаш приглашает на онлайн-трансляцию RSM DIGITAL DRIVE. Получить доступ можно уже сейчас.


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FALCON: ряд за рядом к богатым урожаям
Подсолнечник был и остается высокорентабельной культурой, цена на которую по данным Росстата в последние пять лет продолжает расти. Держаться на пике прибыли и при этом не терять качество урожая аграриям помогают надежные сельскохозяйственные машины. В их числе проверенные многолетним опытом эксплуатации жатки FALCON производства Ростсельмаш.
Эффективность работы специализированных адаптеров давно оценили в традиционных «подсолнечных» регионах России. Почему фермеры выбирают жатки Ростсельмаш? На этот вопрос отвечают сами аграрии.

Продуманная конструкция
«Высокая производительность и ремонтопригодность – вот ключевые критерии, которые я предъявляю к технике, – говорит Евгений Николаевич Мурашкин, глава КФХ из Ставропольского края. – Я приобрел первую жатку FALCON 870 на замену старому адаптеру, пожалуй, еще советского производства. Ни разу не пожалел о принятом решении. Поэтому через 4 года купил еще одну такую же. Очень удобная машина. Для междурядий 70-75 см – то, что нужно. Идёт ровно по рядам, собирая все корзинки. Хорошо продуманная конструкция позволяет достичь максимальной производительности при минимальных потерях».

Высокое качество уборки
На предприятии Челнокова Андрея Алексеевича из Ульяновской области активно используют семь подсолнечных жаток FALCON 870. «Первый адаптер мы приобрели еще в 2013 году, – рассказывает Андрей Челноков. – Теперь покупаем только FALCON 870. Нас устраивает соотношение цены, качества машин и, само собой, качество уборки. Раньше не приходилось работать с жатками аналогичной конструкции. Вместо вибростола в FALCON 870 использован ленточный транспортер с автоматическим натяжением. Очень удобно. Когда жатка срезает стебли, корзинки наклоняются над транспортером, и вместе с семечками падают на ленту, потом по конвейеру подаются непосредственно в камеру комбайна. При этом достаточно высокие борта не позволяют семенам и корзинкам вылетать за пределы габаритов машины». Комбайн в тандеме с FALCON может развивать скорость от 9 до 12 км/час и при средней урожайности около 20 ц/га убирать до 9,7 т/ч. При этом потери за жатками согласно ряду тестовых испытаний на полях МИС не превышают 0,5%. Делители увеличенной до 910 мм длины с уменьшенным углом конуса (35º) способствуют данным показателям. Благодаря их тонким (менее 15мм) острым (20º) носкам жатки способны убирать подсолнечник, исключая заваливание стеблей. «Делители можно настраивать по высоте в зависимости от сорта подсолнечника, – дополняет Андрей Челноков. – Указанная в руководстве минимальная высота 60 см позволяет срезать корзинки на низкорослых видах».

Надежность
На полях КФХ Олега Васильевича Перловского из Воронежской области работают 8 жаток FALCON 870. «У меня достаточно большой опыт эксплуатации техники Ростсельмаш – более 10 лет, – отмечает Олег Перловский. – В частности, первую FALCON 870 я приобрел еще лет 13 назад. Она до сих пор работает – простая в обслуживании и производительная машина. Последние три жатки взяли в комплект к комбайнам ACROS. Эти адаптеры отличаются от предыдущих. Видно, что Ростсельмаш поработал над конструкцией машин. Производительность стала выше, делители длиннее, боковины выше. Работают на одном уровне с аналогичной импортной техникой, которую мы также используем на уборке. К слову сказать, у нас есть как рядковые, так и безрядковые жатки. Подсолнечник выращиваем разных сортов, соответственно, и сев разный. В целом, под эту культуру у нас занято порядка 19 тыс. га. Рядковыми жатками убираем сорта, которые высеваем с шириной междурядий 70 см. В среднем, на каждую FALCON 870 в сезон приходится порядка 300 га. Это при нашей урожайности 30-35 ц/га довольно большая нагрузка. Техника в целом справляется. А любые проблемы оперативно решаем через дилерский центр». Благодаря надежной системе защиты, проблемы в работе жатки возникают достаточно редко. Два карданных вала на жатках FALCON оборудованы предохранительными муфтами, которые в случае перегрузок или непредвиденных ситуаций в поле блокируют работу привода, обеспечивая, тем самым долговременную безотказную работу ключевых узлов. Что подтверждается словами фермеров.

Универсальность
Александр Николаевич Щетинин, глава КФХ из Белгородской области отмечает: «За четыре года приобрел 7 различных моделей жаток FALCON под комбайны разной мощности. Это очень удобно, так как, планируя к приобретению комбайн, ты можешь сразу подобрать к нему соответствующую жатку на 6, 8 или 12 рядков. За несколько сезонов техника ни разу не подвела нас. Приятно удивляет и радует, что не приходится в процессе уборки тратить время на ремонт. Думаю, эти жатки не последнее приобретение компании. И в будущем при расширении посевов мы возьмем еще несколько FALCON».

Практичность
Для удобства доставки подсолнечных жаток к месту уборки Ростсельмаш предлагает специализированные тележки UNI CART, которые отвечают нормам, предъявляемым к транспортировке техники по дорогам общего пользования. UNI CART выпускаются в различных по габаритам вариациях – в соответствии с шириной захвата адаптеров.

Гарантия
Гарантированное сервисное обслуживание после приобретения техники – еще одно достоинство подсолнечных жаток серии FALCON, которое отмечают аграрии. «Ростсельмаш дает на всю технику 2 года гарантии. Это не маловажный фактор. О себе скажу, что, когда в 2013 году взяли первую FALCON 870, на ней были кое-какие поломки. – отмечает Андрей Челноков. – По гарантии все оперативно исправили. И в дальнейшем, любой вопрос решался также быстро по звонку».

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Ростсельмаш встречает день рождения ростом производства и строительством тракторного завода
Сегодня, 21 июля 2021 года, 92-й день рождения отмечает Ростсельмаш, - ведущий разработчик и производитель аграрной техники.
Свой очередной праздник компания встречает на подъеме. За последний год реализован целый ряд инвестиционных проектов, связанных с расширением и диверсификацией продуктовой линейки, разработкой и модернизацией аграрных решений, импортозамещением и расширением производства, развитием производственного потенциала и реинжинирингом технологических процессов.

Прямо в эти дни свой первый сезон успешно проходят, доказывая высокую эффективность, новые зерноуборочные комбайны с двухбарабанной системой обмолота Т500 и RSM 161 с увеличенной мощностью до 420 л.с., самоходная косилка нового поколения KSU 2, а также электронные системы Ростсельмаш в составе агромашин компании. Инженерные решения Ростсельмаш получили высокую оценку экспертов Международной выставки «Агросалон» и конкурса Autonet Awars. В их числе электронные системы РСМ Ночное Видение, РСМ Агротроник Пилот 2.0, РСМ Контроль Глубины, РСМ Умная метка 1.0. Три агромашины: кормоуборочный комбайн RSM F 2650, самоходная косилка KSU 1 и прицепной опрыскиватель RSM TS-6200/36 SPUTNIK - победили в конкуре «100 лучших товаров России».
На производстве за минувший год Ростсельмаш запустил в работу новое современное оборудование, организовал выпуск трансмиссий, промышленную площадку под посевные комплексы, культиваторы, аппликаторы, приступил к строительству нового окрасочного комплекса.

Развитие получили зарубежные проекты Ростсельмаш. В Казахстане освоен выпуск тракторов RSM 3000-й серии, первые тракторы RSM 2000-й серии собраны в Узбекистане.
Активная маркетинговая политика Ростсельмаш нашла отражение в увеличении экспортных продаж и выходе на новые рынки. Впервые продукция компании была поставлена в Эфиопию, Египет, Францию. В целом в 2020 году экспорт компании вырос на 28%, а по общему объему производства и продаж - более чем на 40%.
Ростсельмаш сохраняет высокую динамику производства и продаж в 2021г. По итогам января-июня рост составил 19% по отношению к аналогичному периоду 2020г. Компания приступила к реализации стратегически важного для экономики страны инвестиционного проекта по строительству тракторного завода.

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Выставка Золотая Нива 2021
Описание мероприятия: Золотая Нива 2021 – это XXI Агропромышленная выставка –ярмарка с демонстрацией техники в поле. Крупнейшая полевая агротехническая выставка-ярмарка России соберет на одной площадке сотни ведущих агропредприятий России и зарубежья.
Совсем скоро на 100 тысячах квадратных метрах «Золотой Нивы» расположатся экспозиции ведущих агротехнических компаний, селекционеров и животноводов, производителей удобрений и оборудования, гостям выставки будут представлены уникальные технологии переработки и хранения продукции, а на территории полевых испытаний развернутся масштабные показательные презентации самых долгожданных технических новинок отрасли.


Срок проведения:
с 25 по 28 мая 2019 года

Время работы:
25 мая с 8:00 до 17:00
26 мая с 8:00 до 17:00
27 мая с 8:00 до 17:00
28 мая с 8:00 до 17:00

Дата и время официального открытия:
25 мая в 10:00

Место проведения:
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, выставочное поле вдоль автодороги «Темрюк-Краснодар-Кропоткин», стенд Ростсельмаш сектор 6

Техника на стенде:
1. Трактор 3575
2. Трактор 2400
3. Трактор 370
4. Зерноуборочный комбайн TORUM 785
5. Зерноуборочный комбайн RSM 161
6. Кормоуборочный комбайн RSM F 2650 с жаткой MH-750

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Выставка Интерагромаш 2021
Интерагромаш 2021 – это XIV Международная научно-практическая конференция. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В рамках данной выставки будет организована специализированная экспозиция сельскохозяйственной техники, представляющая весь спектр техники для работы на земле: тракторы, комбайны, кормоуборочную и почвообрабатывающую технику, посевные и погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений, защиты растений.





Срок проведения:
с 24 по 26 февраля 2020 года

Время работы:
24 февраля с 10:00 до 17:00
25 февраля с 10:00 до 17:00
26 февраля с 10:00 до 17:00

Дата и время официального открытия:
24 февраля в 12:00

Место проведения:
"ДонЭкспоцентр" г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30, стенд Ростсельмаш сектор 25Б

Техника на стенде:
1. Трактор 3575
2. Трактор 2400
3. Трактор 370
4. TORUM 785
5. RSM 161

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БРЕНДЫ


«KLEVER» ‒ компания с европейским стандартом производства зерноуборочной, зерноперерабатывающей, коммунальной, кормоуборочной, почвообрабатывающей техники и прицепных опрыскивателей.
Ростсельмаш – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в 5 странах, выпускающих технику под брендами РОСТСЕЛЬМАШ.


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОЛНОКОМПЛЕКТНОЙ ТЕХНИКЕ
В карточку
Агрегат молотильный к комбайну РСМ-102 "Vector-450 Track" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, единым гидроразъемом
Артикул: 836
Уточнить наличие
12 239 520 ₽
В корзину
Акция
30%
В карточку
Агрегат молотильный к комбайну РСМ-152 "ACROS-595 Plus" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, редуктором, воздушным компрессором, ЭСКРП, электроприводом решет, половоразбрасывателем, влагозащищённым бункером, SL, единым
Артикул: 390
Есть в наличии
15 576 685.71 ₽
10 903 680 ₽
Цена действует для СХТ производителей согласно Постановлению № 1432
В корзину
В карточку
Трактор сельскохозяйственный колесный, типа 2000 4WD, вариант RSM 2375. Комплектация: С ЗНУ. Двигатель Cummins QSМ11. Номинальная/максимальная мощность 380/405 л.с.. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12х4. Колес
Артикул: 063
Есть в наличии
14 924 160 ₽
В корзину
Акция
25%
В карточку
Трактор сельскохозяйственный колесный тип 2000 4WD вариант RSM 2400.Комплектация:С ЗНУ. Двигатель Cummins QSМ11. Номинальная/максимальная мощность405/433 л.с. Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическаятрансмиссия QuadShift 12х4. Колеса и шин
Артикул: 088
Уточнить наличие
20 840 480 ₽
15 630 360 ₽
В корзину
В карточку
Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-181"TORUM-785" с измельчителем-разбрасывателем, воздушным компрессором
Артикул: T44
Уточнить наличие
18 947 520 ₽
В корзину

ОТЗЫВЫ

  • Пономарев Виталий Юрьевич 23.09.2020


     Я бы хотел поблагодарить компанию Группа Техноком за поставку сельхозтехники Ростсельмаш в наше хозяйство. Все комбайны и тракторы, которые на данный момент у нас работают, были куплены здесь. После обновления парка техники расходы на ее обслуживания сократились в 1.5 раза и это по самым скромным подсчетам. Производительность очень высокая, техника себя быстро окупает.
  • Иванова Ольга Николаевна 09.07.2020


    Брали зерноуборочные комбайны в этой компании. Довольны полностью, так как техника отличная. Первый комбайн, который мы здесь взяли, прошел уже 3 уборки. На каждой демонстрировал отличные результаты, намолачивал под 40 тонн в час, это пока самая быстрая работа комбайна, которую я когда-либо видела, вот честно.
  • Кравченко Артем Андреевич 19.05.2021


    Купил зерноуборочный комбайн RSM 161 здесь. Все отлично, верой и правдой служит третий год. Бункер вместительный, интервал выгрузки сократился значительно в сравнении с работой старого комбайна. Уборка в целом идет быстрее. Поэтому в график в прошлый сезон легко уложились, хотя и начали поздновато, так как затянули немного с обслуживанием техники тогда.
  • Кроликов Андрей Вадимович 15.03.2021


    У нас 710 га, долго не могли найти деньги на новый комбайн. Но в 2018 надоело окончательно терять зерно и время из-за простоев, понял что пора. Решили тогда купить комбайн VECTOR 410 в ООО Группа Техноком. Съездил к ним, оформил документы. Технику привезли. Проявила себя отлично, зерна при той же урожайности, что и год назад, собрали больше.
    •  Я бы хотел поблагодарить компанию Группа Техноком за поставку сельхозтехники Ростсельмаш в наше хозяйство. Все комбайны и тракторы, которые на данный момент у нас работают, были куплены здесь. После обновления парка техники расходы на ее обслуживания сократились в 1.5 раза и это по самым скромным подсчетам. Производительность очень высокая, техника себя быстро окупает.

    Пономарев Виталий Юрьевич 23.09.2020


    Брали зерноуборочные комбайны в этой компании. Довольны полностью, так как техника отличная. Первый комбайн, который мы здесь взяли, прошел уже 3 уборки. На каждой демонстрировал отличные результаты, намолачивал под 40 тонн в час, это пока самая быстрая работа комбайна, которую я когда-либо видела, вот честно.

    Иванова Ольга Николаевна 09.07.2020


    Купил зерноуборочный комбайн RSM 161 здесь. Все отлично, верой и правдой служит третий год. Бункер вместительный, интервал выгрузки сократился значительно в сравнении с работой старого комбайна. Уборка в целом идет быстрее. Поэтому в график в прошлый сезон легко уложились, хотя и начали поздновато, так как затянули немного с обслуживанием техники тогда.

    Кравченко Артем Андреевич 19.05.2021


    У нас 710 га, долго не могли найти деньги на новый комбайн. Но в 2018 надоело окончательно терять зерно и время из-за простоев, понял что пора. Решили тогда купить комбайн VECTOR 410 в ООО Группа Техноком. Съездил к ним, оформил документы. Технику привезли. Проявила себя отлично, зерна при той же урожайности, что и год назад, собрали больше.

    Кроликов Андрей Вадимович 15.03.2021


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