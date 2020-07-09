FALCON: ряд за рядом к богатым урожаям Подсолнечник был и остается высокорентабельной культурой, цена на которую по данным Росстата в последние пять лет продолжает расти. Держаться на пике прибыли и при этом не терять качество урожая аграриям помогают надежные сельскохозяйственные машины. В их числе проверенные многолетним опытом эксплуатации жатки FALCON производства Ростсельмаш.

Эффективность работы специализированных адаптеров давно оценили в традиционных «подсолнечных» регионах России. Почему фермеры выбирают жатки Ростсельмаш? На этот вопрос отвечают сами аграрии.



Продуманная конструкция

«Высокая производительность и ремонтопригодность – вот ключевые критерии, которые я предъявляю к технике, – говорит Евгений Николаевич Мурашкин, глава КФХ из Ставропольского края. – Я приобрел первую жатку FALCON 870 на замену старому адаптеру, пожалуй, еще советского производства. Ни разу не пожалел о принятом решении. Поэтому через 4 года купил еще одну такую же. Очень удобная машина. Для междурядий 70-75 см – то, что нужно. Идёт ровно по рядам, собирая все корзинки. Хорошо продуманная конструкция позволяет достичь максимальной производительности при минимальных потерях».



Высокое качество уборки

На предприятии Челнокова Андрея Алексеевича из Ульяновской области активно используют семь подсолнечных жаток FALCON 870. «Первый адаптер мы приобрели еще в 2013 году, – рассказывает Андрей Челноков. – Теперь покупаем только FALCON 870. Нас устраивает соотношение цены, качества машин и, само собой, качество уборки. Раньше не приходилось работать с жатками аналогичной конструкции. Вместо вибростола в FALCON 870 использован ленточный транспортер с автоматическим натяжением. Очень удобно. Когда жатка срезает стебли, корзинки наклоняются над транспортером, и вместе с семечками падают на ленту, потом по конвейеру подаются непосредственно в камеру комбайна. При этом достаточно высокие борта не позволяют семенам и корзинкам вылетать за пределы габаритов машины». Комбайн в тандеме с FALCON может развивать скорость от 9 до 12 км/час и при средней урожайности около 20 ц/га убирать до 9,7 т/ч. При этом потери за жатками согласно ряду тестовых испытаний на полях МИС не превышают 0,5%. Делители увеличенной до 910 мм длины с уменьшенным углом конуса (35º) способствуют данным показателям. Благодаря их тонким (менее 15мм) острым (20º) носкам жатки способны убирать подсолнечник, исключая заваливание стеблей. «Делители можно настраивать по высоте в зависимости от сорта подсолнечника, – дополняет Андрей Челноков. – Указанная в руководстве минимальная высота 60 см позволяет срезать корзинки на низкорослых видах».



Надежность

На полях КФХ Олега Васильевича Перловского из Воронежской области работают 8 жаток FALCON 870. «У меня достаточно большой опыт эксплуатации техники Ростсельмаш – более 10 лет, – отмечает Олег Перловский. – В частности, первую FALCON 870 я приобрел еще лет 13 назад. Она до сих пор работает – простая в обслуживании и производительная машина. Последние три жатки взяли в комплект к комбайнам ACROS. Эти адаптеры отличаются от предыдущих. Видно, что Ростсельмаш поработал над конструкцией машин. Производительность стала выше, делители длиннее, боковины выше. Работают на одном уровне с аналогичной импортной техникой, которую мы также используем на уборке. К слову сказать, у нас есть как рядковые, так и безрядковые жатки. Подсолнечник выращиваем разных сортов, соответственно, и сев разный. В целом, под эту культуру у нас занято порядка 19 тыс. га. Рядковыми жатками убираем сорта, которые высеваем с шириной междурядий 70 см. В среднем, на каждую FALCON 870 в сезон приходится порядка 300 га. Это при нашей урожайности 30-35 ц/га довольно большая нагрузка. Техника в целом справляется. А любые проблемы оперативно решаем через дилерский центр». Благодаря надежной системе защиты, проблемы в работе жатки возникают достаточно редко. Два карданных вала на жатках FALCON оборудованы предохранительными муфтами, которые в случае перегрузок или непредвиденных ситуаций в поле блокируют работу привода, обеспечивая, тем самым долговременную безотказную работу ключевых узлов. Что подтверждается словами фермеров.



Универсальность

Александр Николаевич Щетинин, глава КФХ из Белгородской области отмечает: «За четыре года приобрел 7 различных моделей жаток FALCON под комбайны разной мощности. Это очень удобно, так как, планируя к приобретению комбайн, ты можешь сразу подобрать к нему соответствующую жатку на 6, 8 или 12 рядков. За несколько сезонов техника ни разу не подвела нас. Приятно удивляет и радует, что не приходится в процессе уборки тратить время на ремонт. Думаю, эти жатки не последнее приобретение компании. И в будущем при расширении посевов мы возьмем еще несколько FALCON».



Практичность

Для удобства доставки подсолнечных жаток к месту уборки Ростсельмаш предлагает специализированные тележки UNI CART, которые отвечают нормам, предъявляемым к транспортировке техники по дорогам общего пользования. UNI CART выпускаются в различных по габаритам вариациях – в соответствии с шириной захвата адаптеров.



Гарантия

Гарантированное сервисное обслуживание после приобретения техники – еще одно достоинство подсолнечных жаток серии FALCON, которое отмечают аграрии. «Ростсельмаш дает на всю технику 2 года гарантии. Это не маловажный фактор. О себе скажу, что, когда в 2013 году взяли первую FALCON 870, на ней были кое-какие поломки. – отмечает Андрей Челноков. – По гарантии все оперативно исправили. И в дальнейшем, любой вопрос решался также быстро по звонку».